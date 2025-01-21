Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо рішення президента США Дональда Трампа призупинити надання допомоги. Також дізнаємося, що значить нова заява російського диктатора Володимира Путіна про переговори щодо закінчення війни.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

— Війна в Україні не закінчиться ні завтра, ні післязавтра — Макрон;

— Трамп оголосив себе миротворцем, пообіцяв закінчити всі війни;

— Держсекретар США: завершення війни між РФ та Україною потребує компромісів з обох сторін;

— Трамп заявив, що Зеленський готовий до угоди, а Росія має великі проблеми;

— Путін заявив про готовність до переговорів зі США за умови повної капітуляції України — ISW;

— В Україні заборонена мобілізація до 25 років, Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати, — Гончаренко.

Гості сьогоднішнього ефіру:

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

командир протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов;

політолог Тарас Чорновіл;

військовий експерт, експрацівник СБУ Іван Ступак.

Раніше президент США Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду, прокоментував виконання цієї обіцянки.

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон анонсував план мобілізації добровольців, який може бути впроваджений найближчим часом. Це рішення спрямоване на зміцнення країни перед можливими загрозами.