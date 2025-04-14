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Трамп сделал заявление об окончании войны — прямой эфир

Трамп сделал заявление об окончании войны — прямой эфир

14 апреля 2025 г. 21:45

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Президент США Дональд Трамп посетил национальный чемпионат по университетскому футболу 2025 года в университете штата Огайо. В частности, он сделал важное заявление об окончании полномасштабной войны России против Украины.

Прямую трансляцию заявления Трампа смотрите в эфире Новини.LIVE.

Заявление Трампа об окончании войны в Украине — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп посетил национальный чемпионат по университетскому футболу 2025 года в университете штата Огайо. Кроме того, он сделал важное заявление о завершении полномасштабной войны в Украине и начале длительного мира.

Отметим, что накануне лидер США призвал к немедленному окончанию войны в Украине. В частности, Трамп обвинил в допущении войны Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, нынешний президент Америки объяснил, что он имел в виду, когда говорил об "ошибке" в контексте ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля. По его словам, бывшая американская власть не должна была допустить войны в Украине.

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