Президент США Дональд Трамп посетил национальный чемпионат по университетскому футболу 2025 года в университете штата Огайо. В частности, он сделал важное заявление об окончании полномасштабной войны России против Украины.

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Заявление Трампа об окончании войны в Украине — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп посетил национальный чемпионат по университетскому футболу 2025 года в университете штата Огайо. Кроме того, он сделал важное заявление о завершении полномасштабной войны в Украине и начале длительного мира.

Отметим, что накануне лидер США призвал к немедленному окончанию войны в Украине. В частности, Трамп обвинил в допущении войны Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, нынешний президент Америки объяснил, что он имел в виду, когда говорил об "ошибке" в контексте ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля. По его словам, бывшая американская власть не должна была допустить войны в Украине.