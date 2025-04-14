Трамп зробив заяву щодо закінчення війни — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп відвідав національний чемпіонат з університетського футболу 2025 року в університеті штату Огайо. Зокрема, він зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

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Заява Трампа щодо закінчення війни в Україні — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп відвідав національний чемпіонат з університетського футболу 2025 року в університеті штату Огайо. Крім того, він зробив важливу заяву щодо завершення повномасштабної війни в Україні та початку тривалого миру.

Зазначимо, що напередодні лідер США закликав до негайного закінчення війни в Україні. Зокрема, Трамп звинуватив у допущенні війни Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Крім того, нинішній президент Америки пояснив, що він мав на увазі, коли казав про "помилку" у контексті ракетного удару РФ по Сумах у неділю, 13 квітня. За його словами, колишня американська влада не мала допустити війни в Україні.