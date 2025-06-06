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Трамп сделал заявление по поводу ответа России — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал заявление по поводу ответа России — эфир Ранок.LIVE

6 июня 2025 г. 8:00

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Трамп сделал заявление по поводу ответа России — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Трамп сделал заявление по поводу ответа России — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2025
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17:50 Атака на Херсон и новости для украинцев в ЕС — эфир Вечер.LIVE

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13:04 Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

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09:31 Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

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08:04 Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE обсудят заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно санкций против России. Кроме того, они прокомментируют анонсированную генсеком НАТО Марком Рютте дополнительную помощь по безопасности для Украины.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали:

  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Сергей Евтушок, народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Роман Кисленко, кандидат политических наук;
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Андрей Городницкий, политолог, кандидат философских наук;
  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;
  • Игорь Гопчак, председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Напомним, 5 июня министры НАТО пообещали дополнительную помощь Украине в размере 20 миллиардов евро.

Кроме того, журналисты спросили у Трампа, планирует ли он усиливать давление на Россию для достижения завершения войны в Украине.

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08:50 Тернополянам запретили открывать окна после российской атаки

08:46 В ДТЭК назвали, сколько киевлян остались без света из-за обстрела

08:32 В Киеве из-за обстрелов РФ изменили движение транспорта и метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:28 Ночной обстрел Тернополя — в ОВА сообщили о раненых

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08:00 Трамп сделал заявление по поводу ответа России — эфир Ранок.LIVE

5 июня
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17:50 Атака на Херсон и новости для украинцев в ЕС — эфир Вечер.LIVE

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13:04 Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

Text

09:31 Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

Text

08:04 Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE