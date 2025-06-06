Трамп зробив заяву щодо відповіді Росії — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE обговорять заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії. Крім того, вони прокоментують анонсовану генсеком НАТО Марком Рютте додаткову безпекову допомогу для України.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали:

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Сергій Євтушок, народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;

Роман Кисленко, кандидат політичних наук;

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;

Сергій Нагорняк, народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук;

Дмитро Громаков, соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;

Ігор Гопчак, голова Державного агентства водних ресурсів України.

Нагадаємо, 5 червня міністри НАТО пообіцяли додаткову допомогу Україні у розмірі 20 мільярдів євро.

Крім того, журналісти запитали у Трампа, чи планує він посилювати тиск на Росію для досягнення завершення війни в Україні.