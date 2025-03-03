Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно споров в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом. Он считает, что "это принесло что-то положительное нам как партнерам".

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

кандидат политических наук Алексей Якубин;

руководитель секции рекрутинга 475-го отдельного штурмового батальона CODE 9.2 92-й отдельной штурмовой бригады Мстислав Баник;

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят такие темы:

Мы не торгуем нашими территориями, ценностями, свободой, — Зеленский;

Трамп сегодня встретится со своими помощниками для обсуждения вариантов политики в отношении Украины;

Я не считаю, что это принесло что-то положительное нам как партнерам, — Зеленский о перепалке с Трампом и Вэнсом;

52% американцев поддерживают Украину, 44% придерживаются нейтралитета, а лишь 4% — на стороне России;

ЕС не будет признавать договоренностей по типу Минских, — Стармер;

Европа должна срочно перевооружиться и готовиться к худшему, — Урсула фон дер Ляйен;

Нам нужен лидер в Украине, который сможет договориться с нами и с РФ, — Волц;

Зеленский уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО;

США больше не будут давать военную помощь Украине, — пресс-секретарь Белого дома;

Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы.

Ранее Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю Россия запустила по Украине более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет.

Кроме того, украинский лидер резко ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма о "необходимости" выборов в Украине.