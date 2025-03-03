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Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

3 марта 2025 г. 13:09

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

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18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

Text

17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно споров в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом. Он считает, что "это принесло что-то положительное нам как партнерам".

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • руководитель секции рекрутинга 475-го отдельного штурмового батальона CODE 9.2 92-й отдельной штурмовой бригады Мстислав Баник;
  • вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят такие темы:

  • Мы не торгуем нашими территориями, ценностями, свободой, — Зеленский;
  • Трамп сегодня встретится со своими помощниками для обсуждения вариантов политики в отношении Украины;
  • Я не считаю, что это принесло что-то положительное нам как партнерам, — Зеленский о перепалке с Трампом и Вэнсом;
  • 52% американцев поддерживают Украину, 44% придерживаются нейтралитета, а лишь 4% — на стороне России;
  • ЕС не будет признавать договоренностей по типу Минских, — Стармер;
  • Европа должна срочно перевооружиться и готовиться к худшему, — Урсула фон дер Ляйен;
  • Нам нужен лидер в Украине, который сможет договориться с нами и с РФ, — Волц;
  • Зеленский уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО;
  • США больше не будут давать военную помощь Украине, — пресс-секретарь Белого дома;
  • Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы.

Ранее Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю Россия запустила по Украине более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет.

Кроме того, украинский лидер резко ответил на заявление сенатора США Линдси Грэма о "необходимости" выборов в Украине.

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15:05 В российских снарядах обнаружили иностранные компоненты — ГУР

15:00 Обстрелы РФ — годовщина потопления грузового судна под Одессой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 Пенсии по инвалидности в марте — какая минимальная сумма выплат

14:59 Будет сбивать с ног — какой будет погода в Харькове завтра

14:51 Неустанно врет — ChatGPT-4.5 "галлюцинирует" более трети времени

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

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