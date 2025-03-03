Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський висловився стосовно суперечок у Білому домі з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом. Він вважає, що "це принесло щось позитивне нам як партнерам".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

керівник секції рекрутингу 475 окремого штурмового батальйону CODE 9.2 92-ї окремої штурмової бригади Мстислав Банік;

віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Ми не торгуємо нашими територіями, цінностями, свободою, — Зеленський;

Трамп сьогодні зустрінеться зі своїми помічниками для обговорення варіантів політики щодо України;

Я не вважаю, що це принесло щось позитивне нам як партнерам, — Зеленський про перепалку з Трампом та Венсом;

52% американців підтримують Україну, 44% дотримуються нейтралітету, а лише 4% — на боці Росії;

ЄС не буде визнавати домовленостей по типу Мінських, — Стармер;

Європа має терміново переозброїтися та готуватися до гіршого, — Урсула фон дер Ляєн;

Нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися з нами та з РФ, — Волц;

Зеленський піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО;

США більше не даватимуть військову допомогу Україні, — речниця Білого дому;

Трамп заявив, що США треба менше хвилюватися через Путіна, є інші проблеми.

Раніше Зеленський повідомив, що за минулий тиждень Росія запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і понад 20 ракет.

Крім того, український лідер різко відповів на заяву сенатора США Ліндсі Грема про "необхідність" виборів в Україні.