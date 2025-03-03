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Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

03 березня 2025 р. 13:09

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський висловився стосовно суперечок у Білому домі з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом. Він вважає, що "це принесло щось позитивне нам як партнерам".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • керівник секції рекрутингу 475 окремого штурмового батальйону CODE 9.2 92-ї окремої штурмової бригади Мстислав Банік;
  • віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Ми не торгуємо нашими територіями, цінностями, свободою, — Зеленський; 
  • Трамп сьогодні зустрінеться зі своїми помічниками для обговорення варіантів політики щодо України;
  • Я не вважаю, що це принесло щось позитивне нам як партнерам, — Зеленський про перепалку з Трампом та Венсом;
  • 52% американців підтримують Україну, 44% дотримуються нейтралітету, а лише 4% — на боці Росії; 
  • ЄС не буде визнавати домовленостей по типу Мінських, — Стармер;
  • Європа має терміново переозброїтися та готуватися до гіршого, — Урсула фон дер Ляєн;
  • Нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися з нами та з РФ, — Волц;
  • Зеленський піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО;
  • США більше не даватимуть військову допомогу Україні, — речниця Білого дому;
  • Трамп заявив, що США треба менше хвилюватися через Путіна, є інші проблеми.

Раніше Зеленський повідомив, що за минулий тиждень Росія запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і понад 20 ракет.

Крім того, український лідер різко відповів на заяву сенатора США Ліндсі Грема про "необхідність" виборів в Україні.

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13:21 Обстріл полігону на Дніпропетровщині — ДБР почало розслідування

13:15 Найкращі умови — яка країна приваблює українців за кордоном

13:10 Своєю волею не віддамо — заява Зеленського про ТОТ

13:08 Виплати від World Vision International — як отримати 1 тис. дол.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Одеса у лідерах за кількістю пам'ятників Пушкіну

12:55 Зеленський назвав кількість цілей, які РФ запустила по Україні

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

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18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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