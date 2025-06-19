Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE arrow
Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

19 июня 2025 г. 13:14

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025
Text

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Text

Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Text

Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

17 июня 2025
Text

Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

Text

Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

Text

Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

Text

Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

Text

13:14 Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

08:00 Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025
Text

19:17 Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Text

18:12 Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно войны в Иране. Кроме того, глава Белого дома ответил российскому диктатору Владимиру Путину относительно предложения стать посредником на переговорах с Ираном.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 19 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;
  • Андрей Еременко — социолог;
  • Владимир Паниотто — социолог, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета Киево-Могилянская Академия;
  • Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, основатель украинского рока, актер, композитор, основатель фестивалей "Країна Мрій", "Рок Січ" и многих культурных проектов;
  • Олег Петренко — председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады);
  • Станислав Лифлянчик — эксперт по вопросам права;
  • Андрей Магера — эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Почти весь Иран остался без интернета;
  • Сенат США откладывает "разрушительные санкции" против России, — СМИ;
  • Трамп отказался от посредничества Путина по Ирану;
  • "Мы не ищем прекращения огня, мы стремимся к полной победе", — Трамп об Иране;
  • Высокопоставленные чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану в ближайшие дни, — Bloomberg;
  • Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но не подписывать документы.

Ранее мы информировали, что Трамп почти готов отдать приказ поразить ядерные объекты в Иране.

Напомним, накануне Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:32 Ткаченко сделал заявление о средствах из бюджета Киева — детали

14:30 Индексация зарплат в июле — какие ожидают изменения в доходах

14:22 На Одесчине началась жатва — какой урожай обещают

14:21 Убытки на 35 млн — на Львовщине выплачивали "боевые" тыловикам

14:20 Брюссель ищет способ увеличить выплаты Украине из активов России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове

14:10 Документы по-новому — что надо знать владельцам паспорта-книжки

13:51 В ГУР высказались про заявление РФ о всех освобожденных пленных

13:47 Выезд за границу и в Бессарабию — пробки на трассе Одесса-Рени

13:46 NFC прокачали — новый стандарт расширяет радиус действия

14:32 Ткаченко сделал заявление о средствах из бюджета Киева — детали

14:30 Индексация зарплат в июле — какие ожидают изменения в доходах

14:22 На Одесчине началась жатва — какой урожай обещают

14:21 Убытки на 35 млн — на Львовщине выплачивали "боевые" тыловикам

14:20 Брюссель ищет способ увеличить выплаты Украине из активов России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове

14:10 Документы по-новому — что надо знать владельцам паспорта-книжки

13:51 В ГУР высказались про заявление РФ о всех освобожденных пленных

13:47 Выезд за границу и в Бессарабию — пробки на трассе Одесса-Рени

13:46 NFC прокачали — новый стандарт расширяет радиус действия

06:33 Перспектива украинских садов — будет ли Украина с фруктами

18 июня

18:33 Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

17 июня

22:33 Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность

06:33 Что следует изменить в Одессе уже сегодня — мнение людей

16 июня

19:47 Выборы в Молдове, влияние со стороны России — чего ожидать осенью

13 июня

22:33 Что скрывается за переговорами с Россией — какие планы у врага

12 июня

18:33 Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

06:33 Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

10 июня

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

06:33 Курортный сезон в Одессе — мнения горожан о безопасности моря

Text

13:14 Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Text

08:00 Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня
Text

19:17 Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Text

18:12 Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025 г. 8:00
Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

18 июня 2025 г. 19:17
Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

18 июня 2025 г. 18:12
Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

18 июня 2025 г. 13:07
Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025 г. 8:00
Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

17 июня 2025 г. 18:17
Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

17 июня 2025 г. 18:11
Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

17 июня 2025 г. 18:05

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации