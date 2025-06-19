Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно войны в Иране. Кроме того, глава Белого дома ответил российскому диктатору Владимиру Путину относительно предложения стать посредником на переговорах с Ираном.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 19 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;

Андрей Еременко — социолог;

Владимир Паниотто — социолог, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета Киево-Могилянская Академия;

Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, основатель украинского рока, актер, композитор, основатель фестивалей "Країна Мрій", "Рок Січ" и многих культурных проектов;

Олег Петренко — председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады);

Станислав Лифлянчик — эксперт по вопросам права;

Андрей Магера — эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Почти весь Иран остался без интернета;

Сенат США откладывает "разрушительные санкции" против России, — СМИ;

Трамп отказался от посредничества Путина по Ирану;

"Мы не ищем прекращения огня, мы стремимся к полной победе", — Трамп об Иране;

Высокопоставленные чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану в ближайшие дни, — Bloomberg;

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но не подписывать документы.

Ранее мы информировали, что Трамп почти готов отдать приказ поразить ядерные объекты в Иране.

Напомним, накануне Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции.