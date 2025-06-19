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Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

19 червня 2025 р. 13:14

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13:07 Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо війни в Ірані. Крім того, очільник Білого дому відповів російському диктатору Володимиру Путіну щодо пропозиції стати посередником на переговорах з Іраном.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 19 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Андрій Єременко — соціолог;
  • Володимир Паніотто — соціолог, президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету Києво-Могилянська Академія;
  • Олег Скрипка — український рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів "Країна Мрій", "Рок Січ" та багатьох культурних проєктів;
  • Олег Петренко — голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади);
  • Станіслав Ліфлянчик — експерт з питань права;
  • Андрій Магера — експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Майже весь Іран залишився без інтернету;
  • Сенат США відкладає "руйнівні санкції" проти Росії, — ЗМІ;
  • Трамп відмовився від посередництва Путіна щодо Ірану;
  • "Ми не шукаємо припинення вогню, ми прагнемо повної перемоги", — Трамп про Іран;
  • Високопоставлені чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану найближчими днями, — Bloomberg;
  • Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але не підписувати документи.

Раніше ми інформували, що Трамп майже готовий віддати наказ уразити ядерні об'єкти в Ірані.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп закликав Іран до повної й безумовної капітуляції.

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13:43 В яких регіонах очікувати дощі — погода в Україні на завтра

13:34 У Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Нардеп розкритикував оборону Сумщини

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