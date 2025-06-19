Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо війни в Ірані. Крім того, очільник Білого дому відповів російському диктатору Володимиру Путіну щодо пропозиції стати посередником на переговорах з Іраном.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 19 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Андрій Єременко — соціолог;

Володимир Паніотто — соціолог, президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету Києво-Могилянська Академія;

Олег Скрипка — український рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів "Країна Мрій", "Рок Січ" та багатьох культурних проєктів;

Олег Петренко — голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади);

Станіслав Ліфлянчик — експерт з питань права;

Андрій Магера — експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Майже весь Іран залишився без інтернету;

Сенат США відкладає "руйнівні санкції" проти Росії, — ЗМІ;

Трамп відмовився від посередництва Путіна щодо Ірану;

"Ми не шукаємо припинення вогню, ми прагнемо повної перемоги", — Трамп про Іран;

Високопоставлені чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану найближчими днями, — Bloomberg;

Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але не підписувати документи.

Раніше ми інформували, що Трамп майже готовий віддати наказ уразити ядерні об'єкти в Ірані.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп закликав Іран до повної й безумовної капітуляції.