Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо війни в Ірані. Крім того, очільник Білого дому відповів російському диктатору Володимиру Путіну щодо пропозиції стати посередником на переговорах з Іраном.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 19 червня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
- Андрій Єременко — соціолог;
- Володимир Паніотто — соціолог, президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету Києво-Могилянська Академія;
- Олег Скрипка — український рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів "Країна Мрій", "Рок Січ" та багатьох культурних проєктів;
- Олег Петренко — голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади);
- Станіслав Ліфлянчик — експерт з питань права;
- Андрій Магера — експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Майже весь Іран залишився без інтернету;
- Сенат США відкладає "руйнівні санкції" проти Росії, — ЗМІ;
- Трамп відмовився від посередництва Путіна щодо Ірану;
- "Ми не шукаємо припинення вогню, ми прагнемо повної перемоги", — Трамп про Іран;
- Високопоставлені чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану найближчими днями, — Bloomberg;
- Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але не підписувати документи.
Раніше ми інформували, що Трамп майже готовий віддати наказ уразити ядерні об'єкти в Ірані.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп закликав Іран до повної й безумовної капітуляції.