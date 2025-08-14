Видео
Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир
Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

14 августа 2025 г. 20:08

Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025
Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Разговор Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — эфир Вечір.LIVE

Встреча Мерца и Зеленского в Берлине — прямой эфир

Встреча Трампа и Путина тщательно готовится — эфир День.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

20:08 Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

17:52 Обмен пленными перед встречей на Аляске — эфир Вечір.LIVE

13:14 Детали встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

08:00 Трамп сомневается в искренности Путина - эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025
19:00 Крупное ограбление Киева, много подозрений — эфир Київський час

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит с заявлением накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Уже завтра, 15 августа, они проведут саммит на Аляске.

Посмотреть прямой эфир пресс-конференции Дональда Трампа можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заявление Трампа перед встречей с Путиным

Американский лидер во время своего обращения будет говорить о предстоящей встрече с главой Кремля и шагах к завершению войны в Украине.

Как ранее заявил Трамп, он считает, что Путин готов идти на договоренности о прекращении огня и подписании соглашения. Однако не уверен, что это произойдет сразу.

Президент США уже предварительно оценил шансы на успешное проведение встречи на Аляске.

18:49 Сколько украинцев вернулись из плена за время войны — данные ГУР

