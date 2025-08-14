Трамп сделал заявление накануне встречи с Путиным — прямой эфир

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит с заявлением накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Уже завтра, 15 августа, они проведут саммит на Аляске.

Заявление Трампа перед встречей с Путиным

Американский лидер во время своего обращения будет говорить о предстоящей встрече с главой Кремля и шагах к завершению войны в Украине.

Как ранее заявил Трамп, он считает, что Путин готов идти на договоренности о прекращении огня и подписании соглашения. Однако не уверен, что это произойдет сразу.

Президент США уже предварительно оценил шансы на успешное проведение встречи на Аляске.