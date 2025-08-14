Відео
Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір
Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

14 серпня 2025 р. 20:08

Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступить із заявою напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Вже завтра, 15 серпня, вони проведуть саміт на Алясці.

Подивитися прямий ефір пресконференції Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заява Трампа перед зустріччю з Путіним

Американський лідер під час свого звернення говоритиме про майбутню зустріч з очільником Кремля та кроки до завершення війни в Україні.

Як раніше заявив Трамп, він вважає, що Путін готовий йти на домовленості щодо припинення вогню та підписання угоди. Однак не впевнений, що це відбудеться одразу.

Президент США вже попередньо оцінив шанси на успішне проведення зустрічі на Алясці.

