Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Андрей Городницкий, военный обозреватель Василий Пехньо, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов и представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. В частности, они обсудят заявление лидера США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.

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Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют, что министр обороны Нидерландов подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите НАТО в Гааге, который состоится уже в следующем месяце.

Среди других тем:

Трамп: Путин хочет всю Украину, он абсолютно сошел с ума;

Залужный заявил, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года;

Эрдоган заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты;

Путин заявил о решении создать "буферную зону" вдоль границы России и Украины;

Во Франции заявили, что новые угрозы Трампа тарифами "нисколько не помогают".

Напомним, Трамп заявил, что российский диктатор Путин сошел с ума. По его словам, он безосновательно убивает много людей.

А Залужный отметил, что пока не стоит надеяться на возвращение границ Украины 1991 года.