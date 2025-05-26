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Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір День.LIVE

26 травня 2025 р. 13:08

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Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Андрій Городницький, військовий оглядач Василь Пехньо, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов та речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Зокрема, вони обговорять заяву лідера США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують, що міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Володимира Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться вже наступного місяця.

Серед інших тем: 

  • Трамп: Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів;
  • Залужний заявив, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року;
  • Ердоган заявив, що більше не буде балотуватися в президенти;
  • Путін заявив про рішення створити "буферну зону" вздовж кордону Росії та України;
  • У Франції заявили, що нові погрози Трампа тарифами "анітрохи не допомагають".

Нагадаємо, Трамп заявив, що російський диктатор Путін збожеволів. За його словами, він безпідставно вбиває багато людей.

А Залужний зауважив, що наразі не варто сподіватися на повернення кордонів України 1991 року.

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14:02 Ексголова розвідки заявив, що 90% солдатів РФ не мають підготовки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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