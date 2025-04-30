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Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

30 апреля 2025 г. 13:11

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются прорваться на административные границы Днепропетровской области. А спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог раскрыл детали прекращения войны, которое согласовали Украина и США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • нардеп Украины, партия "Европейская Солидарность" София Федина;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • эксперт по международным отношениям, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Россияне пытаются прорваться на админграницы Днепропетровщины, — Сырский;
  • Украина и США согласовали условия для прекращения войны: Келлог раскрыл детали;
  • Трамп назвал свои главные достижения за 100 дней на посту;
  • Морочит голову: Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине;
  • США выйдут из переговоров, если Киев и Москва не достигнут прогресса, — Рубио;
  • "Это абсурд": у Трампа отреагировали на трехдневное "перемирие" Путина;
  • Путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня, — Bloomberg;
  • Турция и Италия укрепляют стратегическое партнерство;
  • Макрон заявил об усилении давления на Москву.

Напомним, Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня в Украине минимум на 30 дней.

Также в американской администрации остро отреагировали на предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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