Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются прорваться на административные границы Днепропетровской области. А спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог раскрыл детали прекращения войны, которое согласовали Украина и США.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- нардеп Украины, партия "Европейская Солидарность" София Федина;
- политолог Владимир Фесенко;
- эксперт по международным отношениям, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Россияне пытаются прорваться на админграницы Днепропетровщины, — Сырский;
- Украина и США согласовали условия для прекращения войны: Келлог раскрыл детали;
- Трамп назвал свои главные достижения за 100 дней на посту;
- Морочит голову: Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине;
- США выйдут из переговоров, если Киев и Москва не достигнут прогресса, — Рубио;
- "Это абсурд": у Трампа отреагировали на трехдневное "перемирие" Путина;
- Путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня, — Bloomberg;
- Турция и Италия укрепляют стратегическое партнерство;
- Макрон заявил об усилении давления на Москву.
Напомним, Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня в Украине минимум на 30 дней.
Также в американской администрации остро отреагировали на предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая.