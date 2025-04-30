Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются прорваться на административные границы Днепропетровской области. А спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог раскрыл детали прекращения войны, которое согласовали Украина и США.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

нардеп Украины, партия "Европейская Солидарность" София Федина;

политолог Владимир Фесенко;

эксперт по международным отношениям, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

Россияне пытаются прорваться на админграницы Днепропетровщины, — Сырский;

Украина и США согласовали условия для прекращения войны: Келлог раскрыл детали;

Трамп назвал свои главные достижения за 100 дней на посту;

Морочит голову: Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине;

США выйдут из переговоров, если Киев и Москва не достигнут прогресса, — Рубио;

"Это абсурд": у Трампа отреагировали на трехдневное "перемирие" Путина;

Путин сохраняет жесткую позицию по одному из условий для прекращения огня, — Bloomberg;

Турция и Италия укрепляют стратегическое партнерство;

Макрон заявил об усилении давления на Москву.

Напомним, Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня в Украине минимум на 30 дней.

Также в американской администрации остро отреагировали на предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая.