Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір День.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються прорватися на адміністративні кордони Дніпропетровської області. А спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог розкрив деталі припинення війни, яке погодили Україна та США.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- нардепка України, партія "Європейська Солідарність" Софія Федина;
- політолог Володимир Фесенко;
- експерт з міжнародних відносин, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Росіяни намагаються прорватися на адмінкордони Дніпропетровщини, — Сирський;
- Україна і США погодили умови для припинення війни: Келлог розкрив деталі;
- Трамп назвав свої головні досягнення за 100 днів на посаді;
- Морочить голову: Трамп зробив нову заяву про Путіна та війну в Україні;
- США вийдуть з переговорів, якщо Київ і Москва не досягнуть прогресу, — Рубіо;
- "Це абсурд": у Трампа відреагували на триденне "перемир'я" Путіна;
- Путін зберігає жорстку позицію щодо однієї з умов для припинення вогню, — Bloomberg;
- Туреччина та Італія зміцнюють стратегічне партнерство;
- Макрон заявив про посилення тиску на Москву.
Нагадаємо, Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.
Також в американській адміністрації гостро відреагували на пропозицію Кремля щодо триденного перемир'я на 9 травня.