Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір День.LIVE arrow
Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір День.LIVE

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір День.LIVE

30 квітня 2025 р. 13:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

Трамп обурився ідеєю Путіна про перемир'я — ефір Ранок.LIVE

29 квітня 2025
Text

Заява Макрона про війну та нова позиція Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Усик і Дюбуа в прямому ефірі перед боєм — трансляція

Text

Масштабні відрахування студентів, — ефір Остаповець_LIVE

Text

Канада "розлучається" зі США — ефір День.LIVE

Text

Консультації щодо переговорів з Європою і США — ефір Ранок.LIVE

28 квітня 2025
Text

Трамп робить екстрені заяви щодо війни в Україні — трансляція

Text

У США розкрили деталі на випадок зриву миру — ефір Вечір.LIVE

Text

Рютте на 70-й річниці вступу Німеччини в НАТО — прямий ефір

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються прорватися на адміністративні кордони Дніпропетровської області. А спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог розкрив деталі припинення війни, яке погодили Україна та США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • нардепка України, партія "Європейська Солідарність" Софія Федина;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • експерт з міжнародних відносин, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Росіяни намагаються прорватися на адмінкордони Дніпропетровщини, — Сирський;
  • Україна і США погодили умови для припинення війни: Келлог розкрив деталі;
  • Трамп назвав свої головні досягнення за 100 днів на посаді;
  • Морочить голову: Трамп зробив нову заяву про Путіна та війну в Україні;
  • США вийдуть з переговорів, якщо Київ і Москва не досягнуть прогресу, — Рубіо;
  • "Це абсурд": у Трампа відреагували на триденне "перемир'я" Путіна;
  • Путін зберігає жорстку позицію щодо однієї з умов для припинення вогню, — Bloomberg;
  • Туреччина та Італія зміцнюють стратегічне партнерство;
  • Макрон заявив про посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

Також в американській адміністрації гостро відреагували на пропозицію Кремля щодо триденного перемир'я на 9 травня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:26 Продовження відстрочки — чи потрібно мати свіжу ВЛК

14:20 Росія будує автомобільний міст до Північної Кореї

14:15 Поряд з Одещиною унікальний літак-розвідник — які цілі

14:03 Ляшко пояснив, як нині фінансують відбудову "Охматдиту"

14:02 Мотивація в ЗСУ — скільки доплачуватимуть за знання англійської

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:57 Росіяни вдарили по Південному — серед постраждалих діти

13:50 На Одещині ексневістка обікрала мати зниклого безвісти героя

13:40 У ДПСУ не виключають нового вторгнення з боку Білорусі

13:36 Погода у Харкові здивує містян — прогноз на завтра

13:34 Коригувала удари, гуляючи з дитиною — СБУ затримала агентку РФ

14:26 Продовження відстрочки — чи потрібно мати свіжу ВЛК

14:20 Росія будує автомобільний міст до Північної Кореї

14:15 Поряд з Одещиною унікальний літак-розвідник — які цілі

14:03 Ляшко пояснив, як нині фінансують відбудову "Охматдиту"

14:02 Мотивація в ЗСУ — скільки доплачуватимуть за знання англійської

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:57 Росіяни вдарили по Південному — серед постраждалих діти

13:50 На Одещині ексневістка обікрала мати зниклого безвісти героя

13:40 У ДПСУ не виключають нового вторгнення з боку Білорусі

13:36 Погода у Харкові здивує містян — прогноз на завтра

13:34 Коригувала удари, гуляючи з дитиною — СБУ затримала агентку РФ

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона