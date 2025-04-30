Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір День.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються прорватися на адміністративні кордони Дніпропетровської області. А спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог розкрив деталі припинення війни, яке погодили Україна та США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

нардепка України, партія "Європейська Солідарність" Софія Федина;

політолог Володимир Фесенко;

експерт з міжнародних відносин, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Росіяни намагаються прорватися на адмінкордони Дніпропетровщини, — Сирський;

Україна і США погодили умови для припинення війни: Келлог розкрив деталі;

Трамп назвав свої головні досягнення за 100 днів на посаді;

Морочить голову: Трамп зробив нову заяву про Путіна та війну в Україні;

США вийдуть з переговорів, якщо Київ і Москва не досягнуть прогресу, — Рубіо;

"Це абсурд": у Трампа відреагували на триденне "перемир'я" Путіна;

Путін зберігає жорстку позицію щодо однієї з умов для припинення вогню, — Bloomberg;

Туреччина та Італія зміцнюють стратегічне партнерство;

Макрон заявив про посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

Також в американській адміністрації гостро відреагували на пропозицію Кремля щодо триденного перемир'я на 9 травня.