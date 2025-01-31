Трамп нашел крайних в авиакатастрофе — виноваты предшественники

В связи с катастрофой самолета и вертолета под Вашингтоном президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции и почти два часа отвечал на вопросы журналистов. Он не забыл обвинить своих предшественников в том, что произошло.

О подробностях в эфире Вечір.LIVE проинформировала собственный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

В чем виноваты Байден и Обама по мнению Трампа

Президент США отметил, что одной из причин трагедии могло быть то, что долгие годы в системе пассажирских авиаперевозок действовала программа инклюзивности, которая началась как раз во времена Обамы. Это направление продолжил Байден, а вот при его каденции такого не было и людей набирали по профессиональным признакам, сказал Трамп.

Что касается самой катастрофы, то по сообщению Ульяны Бойчук, официальные ведомства США заявили, что никто из пассажиров самолета и вертолета не выжил. Это могло произойти потому, что летательные аппараты упали в воду, а из-за низкой температуры воздуха и самой воды шансов выжить у пассажиров почти не было.

Сейчас на месте падения самолета и вертолета продолжаются поисковые работы. Специальная комиссия уже начала расследование авиакатастрофы.

Напомним, автокатастрофа случилась в четверг, 30 января. Комментируя инцидент, президент США Дональд Трамп охарактеризовал катастрофу как "трагическую ситуацию, которую можно было предотвратить".

А еще мы сообщали, что во время пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп намекнул на возможность телефонного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. Поводом для контакта стала авиакатастрофа в Вашингтоне, где среди погибших были граждане РФ.