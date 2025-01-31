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Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

Трамп знайшов крайніх в авіакатастрофі — винні попередники

31 січня 2025 р. 06:53

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У зв'язку з катастрофою літака і гелікоптера під Вашингтоном президент США Дональд Трамп виступив на пресконференції та майже дві години відповідав на питання журналістів. Він не забув звинуватити своїх попередників в тому, що сталось. 

Про подробиці в етері Вечір.LIVE проінформувала власний кореспондент Новини.LIVE в США Уляна Бойчук. 

В чому винні Байден та Обама на думку Трампа

Президент США зазначив, що однією з причин трагедії могло бути те, що довгі роки в системі пасажирських авіаперевезень діяла програма інклюзивності, яка почалась як раз за часів Обами. Цей напрямок продовжив Байден, а ось при його каденції такого не було і людей набирали за професійними ознаками, сказав Трамп.

Щодо самої катастрофи, то за повідомленням Уляни Бойчук, офіційні відомства США заявили, що ніхто з пасажирів літака та гелікоптера не вижили. Це могло статись тому, що літальні апарати впали у воду, а через низьку температуру повітря і самої води шансів вижити у пасажирів майже не було.

Зараз на місці падіння літака та гелікоптера продовжуються пошукові роботи. Спеціальна комісія вже почала розслідування авіакатастрофи. 

Нагадаємо, автотроща трапилася у четвер, 30 січня. Коментуючи інцидент, президент США Дональд Трамп схарактеризував катастрофу як "трагічну ситуацію, якій можна було запобігти"

А ще ми повідомляли, що під час пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп натякнув на можливість телефонного діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Приводом для контакту стала авіакатастрофа у Вашингтоні, де серед загиблих були громадяни РФ.

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