Трамп удивил заявлением о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу. А лидер США сделал заявление о перемирии в Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Юрий Ткачук — офицер отдельного водолазного отряда ОМЕГА Центра Специального назначения НГУ;

Борис Бабин — эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;

Ростислав Балабан — политолог;

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг;

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, недавно Трамп сделал новое заявление относительно переговоров Украины и РФ. По его словам, страны на этапе, когда хотят заключить соглашение о прекращении огня.

Кроме того, президент США хочет привлечь Эрдогана к завершению войны в Украине. Руководители стран уже провели телефонный разговор по этому поводу.