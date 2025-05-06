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Трамп удивил заявлением о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Трамп удивил заявлением о перемирии — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2025 г. 8:00

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Президент Владимир Зеленский позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу. А лидер США сделал заявление о перемирии в Украине.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Юрий Ткачук — офицер отдельного водолазного отряда ОМЕГА Центра Специального назначения НГУ;
  • Борис Бабин — эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Сергей Евтушок — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Ростислав Балабан — политолог;
  • Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг;
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, недавно Трамп сделал новое заявление относительно переговоров Украины и РФ. По его словам, страны на этапе, когда хотят заключить соглашение о прекращении огня.

Кроме того, президент США хочет привлечь Эрдогана к завершению войны в Украине. Руководители стран уже провели телефонный разговор по этому поводу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона