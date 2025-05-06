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Трамп здивував заявою про перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Трамп здивував заявою про перемир'я — ефір Ранок.LIVE

06 травня 2025 р. 08:00

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Президент Володимир Зеленський зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. А лідер США зробив заяву про перемир'я в Україні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Юрій Ткачук — офіцер окремого водолазного загону ОМЕГА Центру Спеціального призначення НГУ;
  • Борис Бабін — експерт Асоціації реінтеграції Криму;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Сергій Євтушок — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Ростислав Балабан — політолог;
  • Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 рр.;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зробив нову заяву щодо переговорів України та РФ. За його словами, країни на етапі, коли хочуть укласти угоду про припинення вогню.

Крім того, президент США хоче залучити Ердогана до завершення війни в Україні. Очільники країн вже провели телефонну розмову щодо цього.

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08:39 ЗСУ продовжують тримати оборону на всіх напрямках — карти боїв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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