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Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

26 июня 2025 г. 13:00

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13:29 Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп удивлен поведением и решениями российского диктатора Владимира Путина. А Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Трамп меняет тон в отношении Зеленского и Путина, — FT;
  • Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на сейчас остановлено, — Сырский;
  • Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению российской агрессии;
  • Удар по Днепру 24 июня: количество погибших возросло до 20;
  • За счет замороженных активов РФ: Украина получит 350 ракет британского производства для усиления ПВО;
  • Нидерланды заказали у Rheinmetall 20 гибридных машин для Украины.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Максим Розумный, доктор политических наук;
  • Василий Гулай, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника", политический эксперт, политтехнолог;
  • Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Напомним, 25 июня Зеленский и Трамп встретились в Гааге. Накануне глава Белого дома заявлял, что намерен обсудить с украинским лидером все важные для него вопросы.

Незадолго Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом. Они обсудили ключевые вопросы, в частности пути достижения прекращения огня и установления настоящего мира в Украине.

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13:18 Хорватия высказалась относительно войны и санкций против России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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