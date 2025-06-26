Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп удивлен поведением и решениями российского диктатора Владимира Путина. А Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Трамп меняет тон в отношении Зеленского и Путина, — FT;

Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на сейчас остановлено, — Сырский;

Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению российской агрессии;

Удар по Днепру 24 июня: количество погибших возросло до 20;

За счет замороженных активов РФ: Украина получит 350 ракет британского производства для усиления ПВО;

Нидерланды заказали у Rheinmetall 20 гибридных машин для Украины.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Максим Розумный, доктор политических наук;

Василий Гулай, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника", политический эксперт, политтехнолог;

Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Напомним, 25 июня Зеленский и Трамп встретились в Гааге. Накануне глава Белого дома заявлял, что намерен обсудить с украинским лидером все важные для него вопросы.

Незадолго Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом. Они обсудили ключевые вопросы, в частности пути достижения прекращения огня и установления настоящего мира в Украине.