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Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

26 червня 2025 р. 13:00

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Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

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Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

25 червня 2025
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Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

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Про що домовилися Зеленський і Трамп у Гаазі — ефір Вечір.LIVE

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Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

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Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

24 червня 2025
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Єрмак розкрив мету візиту Зеленського на саміт НАТО — відео

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Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

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НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

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Зеленський та премʼєр Нідерландів роблять заяви в Гаазі — ефір

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13:00 Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

25 червня 2025
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19:27 Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

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18:22 Про що домовилися Зеленський і Трамп у Гаазі — ефір Вечір.LIVE

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13:29 Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп здивований поведінкою та рішеннями російського диктатора Володимира Путіна. А Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір 

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Трамп змінює тон щодо Зеленського та Путіна, — FT;
  • Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на зараз зупинено, — Сирський;
  • Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії;
  • Удар по Дніпру 24 червня: кількість загиблих зросла до 20;
  • Коштом заморожених активів РФ: Україна отримає 350 ракет британського виробництва для посилення ППО;
  • Нідерланди замовили у Rheinmetall 20 гібридних машин для України. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Максим Розумний, доктор політичних наук;
  • Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка", політичний експерт, політтехнолог;
  • Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа".

Нагадаємо, 25 червня Зеленський і Трамп зустрілись в Гаазі. Напередодні очільник Білого дому заявляв, що має намір обговорити з українським лідером усі важливі для нього питання.

Незадовго Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом. Вони обговорили ключові питання, зокрема шляхи досягнення припинення вогню та встановлення справжнього миру в Україні.

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13:00 Грошова допомога від UNHCR Ukraine — де можна отримати

12:56 Будьте обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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