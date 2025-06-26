Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп здивований поведінкою та рішеннями російського диктатора Володимира Путіна. А Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Трамп змінює тон щодо Зеленського та Путіна, — FT;
- Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на зараз зупинено, — Сирський;
- Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії;
- Удар по Дніпру 24 червня: кількість загиблих зросла до 20;
- Коштом заморожених активів РФ: Україна отримає 350 ракет британського виробництва для посилення ППО;
- Нідерланди замовили у Rheinmetall 20 гібридних машин для України.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Максим Розумний, доктор політичних наук;
- Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка", політичний експерт, політтехнолог;
- Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;
- Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";
- Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
- Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа".
Нагадаємо, 25 червня Зеленський і Трамп зустрілись в Гаазі. Напередодні очільник Білого дому заявляв, що має намір обговорити з українським лідером усі важливі для нього питання.
Незадовго Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом. Вони обговорили ключові питання, зокрема шляхи досягнення припинення вогню та встановлення справжнього миру в Україні.