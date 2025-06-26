Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп здивований поведінкою та рішеннями російського диктатора Володимира Путіна. А Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Трамп змінює тон щодо Зеленського та Путіна, — FT;

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на зараз зупинено, — Сирський;

Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії;

Удар по Дніпру 24 червня: кількість загиблих зросла до 20;

Коштом заморожених активів РФ: Україна отримає 350 ракет британського виробництва для посилення ППО;

Нідерланди замовили у Rheinmetall 20 гібридних машин для України.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Максим Розумний, доктор політичних наук;

Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка", політичний експерт, політтехнолог;

Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа".

Нагадаємо, 25 червня Зеленський і Трамп зустрілись в Гаазі. Напередодні очільник Білого дому заявляв, що має намір обговорити з українським лідером усі важливі для нього питання.

Незадовго Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом. Вони обговорили ключові питання, зокрема шляхи досягнення припинення вогню та встановлення справжнього миру в Україні.