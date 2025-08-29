Видео
Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2025 г. 8:00

Спецпосланник США Кит Келлогг выразил свое возмущение из-за атаки России на Украину 28 августа. Президент Дональд Трамп заявил, что он не удивлен, но недоволен массированным обстрелом Киева, в результате которого погиб 21 человек. Между тем, по словам Фридриха Мерца, встреча между Зеленским и Путиным не состоится, несмотря на предварительные договоренности между Трампом и Путиным.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 29 августа

Приглашенные гости:

  • Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам;
  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
  • Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины;
  • Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Владимир Ведмидь — председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог;
  • Даниил Гетманцев — народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина и Россия сами не хотят заканчивать войну.

Между тем как показал опрос, большинство американцев поддерживают, чтобы власти США применили санкции против союзников России.

