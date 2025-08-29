Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025
Text

Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Text

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025
Text

Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Text

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

Text

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

Text

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2025
Text

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025
Text

17:57 Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025
Text

19:00 Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Спецпосланець США Кіт Келлогг висловив своє обурення через атаку Росії на Україну 28 серпня. Президент Дональд Трамп заявив, що він не здивований, але незадоволений масованим обстрілом Києва, внаслідок якого загинула 21 особа. Тим часом, за словами Фрідріха Мерца, зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться, попри попередні домовленості між Трампом і Путіним.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 29 серпня

Запрошені гості:

  • Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань;
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
  • В’ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Володимир Ведмідь — голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог;
  • Данило Гетманцев — народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, нещодавно прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Україна та Росія самі не хочуть закінчувати війну.

Тим часом як показало опитування, більшість американців підтримують, щоб влада США застосувала санкції проти союзників Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:15 Одна з країн ЄС відновила туристичні візи росіянам

08:15 Нова квартира — які податки має сплатити покупець у 2025 році

08:00 Допомога на дитину під опікою — скільки виплачуватимуть у вересні

Text

08:00 Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

07:37 У Києві метро зупинить рух у пам'ять про Захисників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:36 РФ вдарила по Запоріжжю — серед поранених однорічна дитина

07:30 Мобілізація в Україні — коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

07:26 Чи можна знайти посаду в ЗСУ після мобілізації — що відомо

07:25 Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня

07:01 Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція

08:15 Одна з країн ЄС відновила туристичні візи росіянам

08:15 Нова квартира — які податки має сплатити покупець у 2025 році

08:00 Допомога на дитину під опікою — скільки виплачуватимуть у вересні

07:37 У Києві метро зупинить рух у пам'ять про Захисників

07:36 РФ вдарила по Запоріжжю — серед поранених однорічна дитина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Мобілізація в Україні — коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

07:26 Чи можна знайти посаду в ЗСУ після мобілізації — що відомо

07:25 Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня

07:01 Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція

06:30 Відстрочка для догляду — чи може ТЦК затримати таку особу

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

27 серпня

19:42 Нова хвиля коронавірусу — чи готові до неї одесити

06:33 Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

26 серпня

06:33 Виїзд для 24-літніх українців — що думають про це одесити

25 серпня

22:33 Українська економіка під час війни — борги, інфляція та дефолт

24 серпня

18:43 День Незалежності з поля бою — боротьба за країну йде щодня

16:38 Як одесити відзначають День Незалежності України — які традиції

10:13 Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

Text

08:00 Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня
Text

17:57 Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня
Text

19:00 Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Відео по темі

Всі відео
Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

28 серпня 2025 р. 17:57
У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

28 серпня 2025 р. 13:12
Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025 р. 08:00
Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

27 серпня 2025 р. 19:00
Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

27 серпня 2025 р. 18:01
США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

27 серпня 2025 р. 13:07
Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025 р. 08:00
Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

26 серпня 2025 р. 17:52

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації