Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

Спецпосланець США Кіт Келлогг висловив своє обурення через атаку Росії на Україну 28 серпня. Президент Дональд Трамп заявив, що він не здивований, але незадоволений масованим обстрілом Києва, внаслідок якого загинула 21 особа. Тим часом, за словами Фрідріха Мерца, зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться, попри попередні домовленості між Трампом і Путіним.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 29 серпня

Запрошені гості:

Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань;

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

В’ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;

Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Володимир Ведмідь — голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог;

Данило Гетманцев — народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, нещодавно прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Україна та Росія самі не хочуть закінчувати війну.

Тим часом як показало опитування, більшість американців підтримують, щоб влада США застосувала санкції проти союзників Росії.