Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2025 г. 18:07

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали доктор экономических наук Андрей Длигач, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе и нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Россией, чтобы добиться завершения войны.

Напомним, Трамп объяснил, почему Зеленский и российский диктатор Путин не могут провести двустороннюю встречу.

Ранее украинский лидер призвал Трампа сделать личные шаги, чтобы остановить Путина и войну в Украине.

