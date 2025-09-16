Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали доктор экономических наук Андрей Длигач, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе и нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

Гости эфира обсудят заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Россией, чтобы добиться завершения войны.

Напомним, Трамп объяснил, почему Зеленский и российский диктатор Путин не могут провести двустороннюю встречу.

Ранее украинский лидер призвал Трампа сделать личные шаги, чтобы остановить Путина и войну в Украине.