Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали доктор економічних наук Андрій Длігач, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе та нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Президенту України Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду з Росією, аби домогтися завершення війни.

Нагадаємо, Трамп пояснив, чому Зеленський та російський диктатор Путін не можуть провести двосторонню зустріч.

Раніше український лідер закликав Трампа зробити особисті кроки, аби зупинити Путіна та війну в Україні.