Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Госдеп США призвал Украину и Россию совместно искать пути к миру. Белый дом готовит трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе. Тем временем Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном.
Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем эфир
В эфире День.LIVE вместе с экспертами будут обсуждены актуальные темы, в частности:
- Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться на следующей неделе, место еще не определили.
- Заявление Трампа о готовности использовать экономическое влияние США для продвижения переговоров.
- 8 августа в Белом доме пройдет саммит с участием лидеров Азербайджана и Армении, где планируют подписать мирное соглашение.
Сегодня студию посетят:
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
- Наталья Лисневская, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг;
- Василий Гулай, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника;
- Алиса Сысоева, депутат Запорожского районного совета;
- Виктория Рудевская, доктор экономических наук, доцент кафедры финансов НУБИП;
- Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
- Максим Жорин, подполковник Третьего армейского корпуса.
Напомним, эксперт предположил, чего стоит ждать после встречи Трампа и Путина.
А также в СМИ назвали ключевое условие Украины для завершения войны.