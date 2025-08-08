Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Госдеп США призвал Украину и Россию совместно искать пути к миру. Белый дом готовит трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе. Тем временем Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном.

О чем эфир

В эфире День.LIVE вместе с экспертами будут обсуждены актуальные темы, в частности:

Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться на следующей неделе, место еще не определили.

Заявление Трампа о готовности использовать экономическое влияние США для продвижения переговоров.

8 августа в Белом доме пройдет саммит с участием лидеров Азербайджана и Армении, где планируют подписать мирное соглашение.

Сегодня студию посетят:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;

Наталья Лисневская, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг;

Василий Гулай, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника;

Алиса Сысоева, депутат Запорожского районного совета;

Виктория Рудевская, доктор экономических наук, доцент кафедры финансов НУБИП;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Максим Жорин, подполковник Третьего армейского корпуса.

