Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE
Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

8 августа 2025 г. 13:09

Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2025
Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2025
Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

Трамп ввел санкции против покупателя нефти РФ — эфир Вечір.LIVE

Встреча Путина с Уиткоффом и операции СБУ — эфир День.LIVE

13:09 Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

08:00 Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2025
22:45 Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

13:06 Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Госдеп США призвал Украину и Россию совместно искать пути к миру. Белый дом готовит трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе. Тем временем Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

В эфире День.LIVE вместе с экспертами будут обсуждены актуальные темы, в частности:

  • Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться на следующей неделе, место еще не определили.
  • Заявление Трампа о готовности использовать экономическое влияние США для продвижения переговоров.
  • 8 августа в Белом доме пройдет саммит с участием лидеров Азербайджана и Армении, где планируют подписать мирное соглашение.

Сегодня студию посетят:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
  • Наталья Лисневская, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг;
  • Василий Гулай, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника;
  • Алиса Сысоева, депутат Запорожского районного совета;
  • Виктория Рудевская, доктор экономических наук, доцент кафедры финансов НУБИП;
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Максим Жорин, подполковник Третьего армейского корпуса.

Напомним, эксперт предположил, чего стоит ждать после встречи Трампа и Путина.

А также в СМИ назвали ключевое условие Украины для завершения войны.

13:09 Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

08:00 Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

7 августа
22:45 Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

13:06 Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

