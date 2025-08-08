Відео
Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

08 серпня 2025 р. 13:09

Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE
7 серпня 2025

7 серпня 2025
Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE
6 серпня 2025

6 серпня 2025
Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE
7 серпня 2025

7 серпня 2025
Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Держдеп США закликав Україну та Росію спільно шукати шляхи до миру. Білий дім готує тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня. Тим часом Трамп заявив про завершення війни між Вірменією та Азербайджаном.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

У ефірі День.LIVE разом з експертами будуть обговорені актуальні теми, зокрема:

  • Тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, яка може відбутися наступного тижня, місце ще не визначили.
  • Заява Трампа про готовність використати економічний вплив США для просування переговорів.
  • 8 серпня у Білому домі пройде саміт за участю лідерів Азербайджану та Вірменії, де планують підписати мирну угоду.

Сьогодні до студії завітають:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;
  • Наталія Лісневська,  заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;
  • Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка;
  • Аліса Сисоєва, депутатка Запорізької районної ради;
  • Вікторія Рудевська, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів НУБІП;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації  "Україна в НАТО";
  • Максим Жорін, підполковник Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, експерт припустив, чого варто чекати після зустрічі Трампа та Путіна.

А також у ЗМІ назвали ключову умову України для завершення війни.

