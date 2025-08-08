Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Держдеп США закликав Україну та Росію спільно шукати шляхи до миру. Білий дім готує тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня. Тим часом Трамп заявив про завершення війни між Вірменією та Азербайджаном.

Про що ефір

У ефірі День.LIVE разом з експертами будуть обговорені актуальні теми, зокрема:

Тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, яка може відбутися наступного тижня, місце ще не визначили.

Заява Трампа про готовність використати економічний вплив США для просування переговорів.

8 серпня у Білому домі пройде саміт за участю лідерів Азербайджану та Вірменії, де планують підписати мирну угоду.

Сьогодні до студії завітають:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;

Наталія Лісневська, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;

Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка;

Аліса Сисоєва, депутатка Запорізької районної ради;

Вікторія Рудевська, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів НУБІП;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Максим Жорін, підполковник Третього армійського корпусу.

