Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

В Украине ввели для украинцев возможность присоединиться добровольно к силам ПВО. Между тем ВСУ активно работают на Сумщине и, по предварительным данным, оттеснили российские силы.

Об этом и не только услышите в прямом эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 июня

В новом выпуске Ранок.LIVE вас ждет обсуждение ключевых тем дня с ведущими экспертами, военными, политиками, экономистами и аналитиками.

Гостями студии станут:

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии — объяснит, какую роль будут играть добровольцы в борьбе с вражескими дронами и что изменится в процедуре их мобилизации.

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ — прокомментирует ситуацию на фронте, в частности на Сумском направлении, и даст оценку общему наступлению врага.

Андрей Длигач, доктор экономических наук, основатель Advanter Group — о резком росте курса евро до рекордных 48 гривен и влиянии внешнеполитических решений США на курс доллара.

Оазу Нантой, депутат парламента Молдовы — обсудит угрозы безопасности Молдовы, перспективы трехстороннего сотрудничества с Украиной и Румынией, а также энергетическую устойчивость страны.

Алексей Леонов, народный депутат ("Слуга Народа") - расскажет о кризисе с неуплатой налогов среди ФОПов, закрытии бизнесов и результатах проверок таможни.

Денис Попович, военный аналитик — присоединится к анализу ситуации на передовой и военных угроз.

Анатолий Кинах, президент УСПП, премьер-министр Украины (2001-2002) — будет говорить об отказе Германии передать ракеты Taurus, новой военной помощи и глобальных сигналах мира.

Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель — прокомментирует новые санкционные инициативы, позицию США и ЕС по усилению давления на агрессора, а также злоупотребление медицинскими исключениями.

Оксана Савчук, народный депутат — представит обновленные оценки убытков в украинской инфраструктуре и потребности в восстановлении железной дороги и портов.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Россией и Украиной.

Тем временем Израиль нанес серии ударов по ядерным объектам Ирана. В США созвали срочное заседание по этому поводу.