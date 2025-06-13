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Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2025 г. 8:00

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Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2025
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Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

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Рютте и Сибига делают заявления на встрече Веймар+ — прямой эфир

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Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

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ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

11 июня 2025
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Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

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Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

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Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

10 июня 2025
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Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

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08:00 Трамп признал, что Россия не хочет мира — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2025
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17:50 Обмен военнопленными и наступление России — эфир Вечір.LIVE

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15:51 Рютте и Сибига делают заявления на встрече Веймар+ — прямой эфир

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13:22 Заявление Трампа о Путине и большие потери РФ — эфир День.LIVE

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08:00 ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

В Украине ввели для украинцев возможность присоединиться добровольно к силам ПВО. Между тем ВСУ активно работают на Сумщине и, по предварительным данным, оттеснили российские силы.

Об этом и не только услышите в прямом эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 июня

В новом выпуске Ранок.LIVE вас ждет обсуждение ключевых тем дня с ведущими экспертами, военными, политиками, экономистами и аналитиками.

Гостями студии станут:

  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии — объяснит, какую роль будут играть добровольцы в борьбе с вражескими дронами и что изменится в процедуре их мобилизации.
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ — прокомментирует ситуацию на фронте, в частности на Сумском направлении, и даст оценку общему наступлению врага.
  • Андрей Длигач, доктор экономических наук, основатель Advanter Group — о резком росте курса евро до рекордных 48 гривен и влиянии внешнеполитических решений США на курс доллара.
  • Оазу Нантой, депутат парламента Молдовы — обсудит угрозы безопасности Молдовы, перспективы трехстороннего сотрудничества с Украиной и Румынией, а также энергетическую устойчивость страны.
  • Алексей Леонов, народный депутат ("Слуга Народа") - расскажет о кризисе с неуплатой налогов среди ФОПов, закрытии бизнесов и результатах проверок таможни.
  • Денис Попович, военный аналитик — присоединится к анализу ситуации на передовой и военных угроз.
  • Анатолий Кинах, президент УСПП, премьер-министр Украины (2001-2002) — будет говорить об отказе Германии передать ракеты Taurus, новой военной помощи и глобальных сигналах мира.
  • Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель — прокомментирует новые санкционные инициативы, позицию США и ЕС по усилению давления на агрессора, а также злоупотребление медицинскими исключениями.
  • Оксана Савчук, народный депутат — представит обновленные оценки убытков в украинской инфраструктуре и потребности в восстановлении железной дороги и портов.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Россией и Украиной.

Тем временем Израиль нанес серии ударов по ядерным объектам Ирана. В США созвали срочное заседание по этому поводу.

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11:18 Как установить бета-версию iOS 26 на свой iPhone — инструкция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:15 Николаевские морпехи показали видео, как уничтожают технику врага

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