Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

В Україні запровадили для українців можливість долучитися добровільно до сил ППО. Тим часом ЗСУ активно працюють на Сумщині і, за попередніми даними, відтисніли російські сили.

Про це і не тільки почуєте у прямому ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 червня

У новому випуску Ранок.LIVE на вас чекає обговорення ключових тем дня з провідними експертами, військовими, політиками, економістами та аналітиками.

Гостями студії стануть:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії — пояснить, яку роль відіграватимуть добровольці у боротьбі з ворожими дронами та що зміниться у процедурі їхньої мобілізації.

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ — прокоментує ситуацію на фронті, зокрема на Сумському напрямку, і дасть оцінку загальному наступу ворога.

Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник Advanter Group — про різке зростання курсу євро до рекордних 48 гривень і вплив зовнішньополітичних рішень США на курс долара.

Оазу Нантой, депутат парламенту Молдови — обговорить загрози безпеці Молдови, перспективи тристоронньої співпраці з Україною та Румунією, а також енергетичну стійкість країни.

Олексій Леонов, народний депутат ("Слуга Народу") — розповість про кризу з несплатою податків серед ФОПів, закриття бізнесів і результати перевірок митниці.

Денис Попович, військовий аналітик — приєднається до аналізу ситуації на передовій та військових загроз.

Анатолій Кінах, президент УСПП, прем’єр-міністр України (2001–2002) — говоритиме про відмову Німеччини передати ракети Taurus, нову військову допомогу й глобальні сигнали миру.

Тетяна Козаченко, адвокатка, громадська діячка — прокоментує нові санкційні ініціативи, позицію США та ЄС щодо посилення тиску на агресора, а також зловживання медичними винятками.

Оксана Савчук, народна депутатка — представить оновлені оцінки збитків в українській інфраструктурі та потреби у відбудові залізниці й портів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування Росією та Україною.

Тим часом Ізраїль завдав серії ударів по ядерних об'єктах Ірану. В США скликали термінове засідання щодо цього.