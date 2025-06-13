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Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2025 р. 08:00

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Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

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Трамп висловився про розмову з Путіним— ефір Вечір.LIVE

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Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

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Рішення США щодо України та обміни полоненими — ефір Ранок.LIVE

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13:23 Атака Ізраїлю на Іран та реакція Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Трамп визнав, що Росія не хоче миру — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2025
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17:50 Обмін військовополоненими та наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

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15:51 Рютте та Сибіга роблять заяви на зустрічі Веймар+ — прямий ефір

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13:22 Заява Трампа про Путіна та великі втрати РФ — ефір День.LIVE

В Україні запровадили для українців можливість долучитися добровільно до сил ППО. Тим часом ЗСУ активно працюють на Сумщині і, за попередніми даними, відтисніли російські сили. 

Про це і не тільки почуєте у прямому ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 червня

У новому випуску Ранок.LIVE на вас чекає обговорення ключових тем дня з провідними експертами, військовими, політиками, економістами та аналітиками.

Гостями студії стануть:

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії — пояснить, яку роль відіграватимуть добровольці у боротьбі з ворожими дронами та що зміниться у процедурі їхньої мобілізації.
  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ — прокоментує ситуацію на фронті, зокрема на Сумському напрямку, і дасть оцінку загальному наступу ворога.
  • Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник Advanter Group — про різке зростання курсу євро до рекордних 48 гривень і вплив зовнішньополітичних рішень США на курс долара.
  • Оазу Нантой, депутат парламенту Молдови — обговорить загрози безпеці Молдови, перспективи тристоронньої співпраці з Україною та Румунією, а також енергетичну стійкість країни.
  • Олексій Леонов, народний депутат ("Слуга Народу") — розповість про кризу з несплатою податків серед ФОПів, закриття бізнесів і результати перевірок митниці.
  • Денис Попович, військовий аналітик — приєднається до аналізу ситуації на передовій та військових загроз.
  • Анатолій Кінах, президент УСПП, прем’єр-міністр України (2001–2002) — говоритиме про відмову Німеччини передати ракети Taurus, нову військову допомогу й глобальні сигнали миру.
  • Тетяна Козаченко, адвокатка, громадська діячка — прокоментує нові санкційні ініціативи, позицію США та ЄС щодо посилення тиску на агресора, а також зловживання медичними винятками.
  • Оксана Савчук, народна депутатка — представить оновлені оцінки збитків в українській інфраструктурі та потреби у відбудові залізниці й портів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування Росією та Україною.

Тим часом Ізраїль завдав серії ударів по ядерних об'єктах Ірану. В США скликали термінове засідання щодо цього.

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13:55 ЄС переказав 1 млрд євро з прибутків заморожених активів Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:53 На Київщині сталася пожежа в будинку — врятували чоловіка

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