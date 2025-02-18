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Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2025 г. 23:20

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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил со срочным заявлением. Он сделал его в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Посмотреть прямой эфир Новини.LIVE можно в 23:00 по ссылке.

Обращение Трампа

Трамп вышел со срочным обращением из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Именно там американский лидер подписывает указы и выступает с важным обращением.

Смотрите Новини.LIVE, чтобы не пропустить самое главное!

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.

В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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