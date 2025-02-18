Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил со срочным заявлением. Он сделал его в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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Обращение Трампа

Трамп вышел со срочным обращением из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Именно там американский лидер подписывает указы и выступает с важным обращением.

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Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.

В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.