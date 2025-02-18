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Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

18 лютого 2025 р. 23:20

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з терміновою заявою. Він зробив її у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Подивитися прямий ефір Новини.LIVE можна о 23:00 за посиланням.

Звернення Трампа

Трамп вийшов з терміновим зверненням зі свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Саме там американський лідер підписує укази та виступає з важливим зверненням.

Дивіться Новини.LIVE, щоб не пропустити найголовніше!

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні. Перемовини тривали 4,5 години. 

У  Держдепі США повідомили про домовленості, які були досягнуті в результаті зустрічі.

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00:17 Трампа спитали про "маріонеткову владу в Україні" — ось відповідь

00:12 Верес підпише капітана київського Динамо

00:06 Соломчук пояснив, як Україна може експортувати яйця у США

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23:58 РФ може на 100% знищити міста в Україні — заява Трампа

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE