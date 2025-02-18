Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з терміновою заявою. Він зробив її у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
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Звернення Трампа
Трамп вийшов з терміновим зверненням зі свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Саме там американський лідер підписує укази та виступає з важливим зверненням.
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