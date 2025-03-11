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Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

11 марта 2025 г. 21:47

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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. После этого американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением.

Видео с речью Трампа можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии

Украинская делегация во время переговоров с США, которые проходят в Саудовской Аравии, предложила установление режима прекращения огня на море и запрет на дальнобойные удары.

Встреча проходит на фоне приостановки США военной помощи Украине — госсекретарь Рубио накануне допустил ее возобновление, если встреча пройдет хорошо.

После двух раундов переговоров между делегациями Дональд Трамп выступил на круглом столе в Вашингтоне в Белом доме с выводами.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон рассчитывает на "фантастические новости" по итогам переговоров между Украиной и США.

Первая часть переговоров между Украиной и США касалась установления режима тишины. Также речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.

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23:08 В ОП подтвердили возобновление помощи Украине от США

22:58 Обстрел Днепра — в городе пылает пожар

22:37 Украина и США остаются партнерами — Ермак

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:16 Рассматривались различные варианты гарантий безопасности — Ермак

22:15 Квартира мечты за полцены — секреты скидок от застройщиков

22:14 В Днепре прогремели взрывы — есть разрушения

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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE