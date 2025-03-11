Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. После этого американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением.

Видео с речью Трампа можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии

Украинская делегация во время переговоров с США, которые проходят в Саудовской Аравии, предложила установление режима прекращения огня на море и запрет на дальнобойные удары.

Встреча проходит на фоне приостановки США военной помощи Украине — госсекретарь Рубио накануне допустил ее возобновление, если встреча пройдет хорошо.

После двух раундов переговоров между делегациями Дональд Трамп выступил на круглом столе в Вашингтоне в Белом доме с выводами.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон рассчитывает на "фантастические новости" по итогам переговоров между Украиной и США.

Первая часть переговоров между Украиной и США касалась установления режима тишины. Также речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам.