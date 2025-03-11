Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

У вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії пройшли переговори США та України. Після цього американський лідер Дональд Трамп виступив із заявою.

Відео із промовою Трампа можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

Трамп виступив після переговорів у Саудівській Аравії

Українська делегація під час перемовин зі США, які відбуваються в Саудівській Аравії, запропонувала встановлення режиму припинення вогню на морі та заборону на далекобійні удари.

Зустріч відбувається на тлі призупинення США військової допомоги Україні — держсекретар Рубіо напередодні припустив її відновлення, якщо зустріч пройде добре.

Після двох раундів переговорів між делегаціями Дональд Трамп виступив на круглому столі у Вашингтоні у Білому домі із висновками.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс зазначила, що Вашингтон розраховує на "фантастичні новини" за підсумками перемовин між Україною та США.

Перша частина переговорів між Україною та США стосувалася встановлення режиму тиші. Також йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.