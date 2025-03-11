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Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

11 березня 2025 р. 21:47

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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

У вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії пройшли переговори США та України. Після цього американський лідер Дональд Трамп виступив із заявою.

Відео із промовою Трампа можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

Трамп виступив після переговорів у Саудівській Аравії

Українська делегація під час перемовин зі США, які відбуваються в Саудівській Аравії, запропонувала встановлення режиму припинення вогню на морі та заборону на далекобійні удари.

Зустріч відбувається на тлі призупинення США військової допомоги Україні — держсекретар Рубіо напередодні припустив її відновлення, якщо зустріч пройде добре.

Після двох раундів переговорів між делегаціями Дональд Трамп виступив на круглому столі у Вашингтоні у Білому домі із висновками.

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс зазначила, що Вашингтон розраховує на "фантастичні новини" за підсумками перемовин між Україною та США.

Перша частина переговорів між Україною та США стосувалася встановлення режиму тиші. Також йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

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22:11 РФ атакували ракетами Одеський порт — є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:53 Макрон закликав розробити план гарантій безпеки для України

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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин в Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE