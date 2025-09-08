Видео
Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

8 сентября 2025 г. 18:33

В понедельник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп вышел в эфир. Он выступил с речью перед группой "Религиозная свобода" Белого дома .

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Речь Трампа

Основными темами выступления лидера США стали религия и образование. Республиканские иски заявляют об антихристианской предвзятости в школах и на рабочих местах.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это может означать намерения Белого дома усиливать экономическое давление на Путина.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить РФ без главного оружия — торговли сырьем. Зеленский призвал усилить санкции против РФ и не покупать российскую нефть.

