Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

08 вересня 2025 р. 18:33

У понеділок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп вийшов в ефір. Він виступив промовою перед групою "Релігійна свобода" Білого дому.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Промова Трампа

Основними темами виступу лідера США стали релігія та освіта. Республіканські позови заявляють про антихристиянську упередженість у школах і на робочих місцях.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це може означати наміри Білого дому посилювати економічний тиск на Путіна.

А президент України Володимир Зеленський закликав залишити РФ без головної зброї — торгівлі сировиною. Зеленський закликав посилити санкції проти РФ та не купувати російську нафту. 

