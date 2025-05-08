Трамп выступает с важными заявлениями в Овальном кабинете — эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 8 мая, выступает с важными заявлениями. Он находится в Овальном кабинете.

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Новые заявления Трампа

Трамп выступает с большим торговым заявлением из Овального кабинета в Вашингтоне. Услышать новые заявления лидера Штатов можно в прямом эфире.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что приближается момент, когда потребуется принимать некоторые решения по завершению войны в Украине.

Ранее лидер США анонсировал важное заявление перед отъездом на Ближний Восток в ближайшие дни.