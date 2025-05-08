Трамп виступає з важливими заявами в Овальному кабінеті — ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 8 травня, виступає з важливими заявами. Він перебуває в Овальному кабінеті.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нові заяви Трампа

Трамп виступає з великою торговою заявою з Овального кабінету у Вашингтоні. Почути нові заяви лідера Штатів можна в прямому ефірі.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що наближається момент, коли буде потрібно ухвалювати деякі рішення щодо завершення війни в Україні.

Раніше лідер США анонсував важливу заяву перед від'їздом на Близький Схід найближчими днями.