Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп виступає з важливими заявами в Овальному кабінеті — ефір arrow
Трамп виступає з важливими заявами в Овальному кабінеті — ефір

Трамп виступає з важливими заявами в Овальному кабінеті — ефір

08 травня 2025 р. 17:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

Text

Фейкове перемир'я Путіна та позиція Мерца — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп виступає з важливими заявами в Овальному кабінеті — ефір

Text

Вибори Папи Римського — пряма відеотрансляція з Ватикану

Text

Келлог заявив про заморозку війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Трамп вимагає рішень щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 травня 2025
Text

Росія атакувала Київ ракетами та дронами — ефір Київського часу

Text

Макрон щодо перемир'я та візит Мерца до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

Обрання нового Папи Римського — прямий ефір з Ватикану

Text

Мерц прибув до Парижу для зустрічі з Макроном — прямий ефір

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 8 травня, виступає з важливими заявами. Він перебуває в Овальному кабінеті.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нові заяви Трампа

Трамп виступає з великою торговою заявою з Овального кабінету у Вашингтоні. Почути нові заяви лідера Штатів можна в прямому ефірі.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що наближається момент, коли буде потрібно ухвалювати деякі рішення щодо завершення війни в Україні.

Раніше лідер США анонсував важливу заяву перед від'їздом на Близький Схід найближчими днями.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:51 Харківʼянин відкрив стрілянину на зупинці громадського транспорту

18:50 Після війни одеситів очікує підвищення тарифу на воду

18:38 У київському метро побачили гусака — пернатий підкорив соцмережі

18:21 Штучний інтелект назвав фаворита Ліги чемпіонів

18:19 Удар по будинку в Костянтинівці — поліція показала перші хвилини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 Люди без житла — одеська 16-поверхівка після дронової атаки

18:06 Трамп анонсував розмову із Зеленським

18:02 1 млн грн для військових — чи можуть отримати сім'ї полонених

17:56 Циклон принесе зміну погоди — прогноз Укргідрометцентру на завтра

Text

17:55 Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

18:51 Харківʼянин відкрив стрілянину на зупинці громадського транспорту

18:50 Після війни одеситів очікує підвищення тарифу на воду

18:38 У київському метро побачили гусака — пернатий підкорив соцмережі

18:21 Штучний інтелект назвав фаворита Ліги чемпіонів

18:19 Удар по будинку в Костянтинівці — поліція показала перші хвилини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 Люди без житла — одеська 16-поверхівка після дронової атаки

18:06 Трамп анонсував розмову із Зеленським

18:02 1 млн грн для військових — чи можуть отримати сім'ї полонених

17:56 Циклон принесе зміну погоди — прогноз Укргідрометцентру на завтра

17:54 Вбивство на Київщині — свідок розповів про стрілянину

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона