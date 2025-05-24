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Трамп выступает с речью перед военными — прямой эфир

Трамп выступает с речью перед военными — прямой эфир

24 мая 2025 г. 17:01

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Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает с речью перед выпускниками военной академии West Point. Это происходит во время ежегодной церемонии вручения дипломов.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Трампа перед военными

На мероприятии военной академии West Point ожидается речь для военных, политические акценты и планы на будущее.

Напомним, Трамп объявил, что 14 июня, в день своего рождения, в Вашингтоне состоится масштабный парад в честь 250-летия армии США.

Ранее лидер Штатов подтвердил, что примет участие в саммите НАТО, запланированном на июнь в Гааге.

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