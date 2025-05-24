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Трамп виступає з промовою перед військовими — прямий ефір

Трамп виступає з промовою перед військовими — прямий ефір

24 травня 2025 р. 17:01

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22:45 Трамп вийшов із терміновою заявою до американців — трансляція

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає з промовою перед випускниками військової академії West Point. Це відбувається під час щорічної церемонії вручення дипломів.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Трампа перед військовими

На заході військової академії West Point очікується промова для військових, політичні акценти та плани на майбутнє.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що 14 червня, у день свого народження, у Вашингтоні відбудеться масштабний парад на честь 250-річчя армії США.

Раніше лідер Штатів підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО, запланованому на червень у Гаазі. 

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18:06 У Третій штурмовій відновили Хорунжу Школу — що це таке

18:05 Каннський кінофестиваль перервали через масштабний блекаут

17:57 Українців дурять шахраї з "податкової" — який обман вигадали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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