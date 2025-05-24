Трамп виступає з промовою перед військовими — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає з промовою перед випускниками військової академії West Point. Це відбувається під час щорічної церемонії вручення дипломів.

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Виступ Трампа перед військовими

На заході військової академії West Point очікується промова для військових, політичні акценти та плани на майбутнє.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що 14 червня, у день свого народження, у Вашингтоні відбудеться масштабний парад на честь 250-річчя армії США.

Раніше лідер Штатів підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО, запланованому на червень у Гаазі.