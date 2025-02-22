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Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

22 февраля 2025 г. 22:11

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20 февраля 2025
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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

В Соединенных Штатах Америки в субботу, 22 февраля, проходит ежегодная Конференция консервативного политического действия (СРАС). Это форум американских консерваторов, который собирает политиков, активистов и сторонников правых взглядов.

На мероприятии выступает президент США Дональд Трамп, передают Новини.LIVE.

Выступление Трампа и СРАС

Ожидается, что нынешняя конференция станет платформой для предвыборных кампаний Трампа и его союзников, а также обсуждений относительно будущего Республиканской партии и политики США.

Известно, что также CPAC имеет международные версии, в частности, CPAC Japan, CPAC Brazil, CPAC Hungary, что демонстрирует растущее влияние американского консерватизма в мире.

Отметим, что во времена Трампа форум стал еще более тесно связан с "трампизмом" и движением MAGA ("Make America Great Again" — "Сделаем Америку великой снова"). Ранее он регулярно выступал на конференции и использовал ее для продвижения своих идей.

Напомним, Трамп призвал Маска к "более агрессивным" действиям по снижению государственных расходов США.

А на церемонии приведения к присяге Говарда Лютника Трамп впервые назвал реальную сумму помощи Украине от США.

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21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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