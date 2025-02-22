Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

В Соединенных Штатах Америки в субботу, 22 февраля, проходит ежегодная Конференция консервативного политического действия (СРАС). Это форум американских консерваторов, который собирает политиков, активистов и сторонников правых взглядов.

На мероприятии выступает президент США Дональд Трамп, передают Новини.LIVE.

Выступление Трампа и СРАС

Ожидается, что нынешняя конференция станет платформой для предвыборных кампаний Трампа и его союзников, а также обсуждений относительно будущего Республиканской партии и политики США.

Известно, что также CPAC имеет международные версии, в частности, CPAC Japan, CPAC Brazil, CPAC Hungary, что демонстрирует растущее влияние американского консерватизма в мире.

Отметим, что во времена Трампа форум стал еще более тесно связан с "трампизмом" и движением MAGA ("Make America Great Again" — "Сделаем Америку великой снова"). Ранее он регулярно выступал на конференции и использовал ее для продвижения своих идей.

Напомним, Трамп призвал Маска к "более агрессивным" действиям по снижению государственных расходов США.

А на церемонии приведения к присяге Говарда Лютника Трамп впервые назвал реальную сумму помощи Украине от США.