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Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

22 лютого 2025 р. 22:11

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22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

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22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

У Сполучених Штатах Америки у суботу, 22 лютого, відбувається щорічна Конференція консервативної політичної дії (СРАС). Це форум американських консерваторів, який збирає політиків, активістів та прихильників правих поглядів.

На заході виступає президент США Дональд Трамп, передають Новини.LIVE.

Виступ Трампа та СРАС

Очікується, що цьогорічна конференція стане платформою для передвиборчих кампаній Трампа та його союзників, а також обговорень щодо майбутнього Республіканської партії та політики США.

Відомо, що також CPAC має міжнародні версії, зокрема, CPAC Japan, CPAC Brazil, CPAC Hungary, що демонструє зростаючий вплив американського консерватизму у світі.

Зазначимо, що за часів Трампа форум став ще більш тісно пов’язаний з "трампізмом" та рухом MAGA ("Make America Great Again" — "Зробимо Америку великою знову"). Раніше він регулярно виступав на конференції та використовував її для просування своїх ідей.

Нагадаємо, Трамп закликав Маска до "агресивніших" дій щодо зниження державних витрат США.

А на церемонії приведення до присяги Говарда Лютніка Трамп вперше назвав реальну суму допомоги Україні від США. 

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22:05 На Одещині священник за гроші вчив ухилянтів тікати по воді

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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