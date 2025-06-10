Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 июня, выступает с экстренным обращением. Он должен посетить американскую военную базу Форт-Брег в Северной Каролине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Обращение Трампа

Сегодня Трамп приехал на главную базу Армии США Fort Bragg, где выступает с речью, посвященной 250-й годовщине Вооруженных сил Америки. Также президент открыл военные демонстрации, парад и презентации, которые предшествуют маршу на Вашингтон в его 79-й день рождения

В то же время глава Белого дома дал старт мобилизации войск в Лос-Анджелес, направив в город 4000 военных Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев, чтобы разогнать протесты, вызванные иммиграционными рейдами.

Ранее Трамп заявил, что гордится решением об отправке военных в Лос-Анджелес, "иначе город был бы уничтожен".

Также мы писали, что американский полицейский стрелял в журналистку из Австралии, которая освещала протесты в Лос-Анджелесе.