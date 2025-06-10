Трамп виступає з екстреним зверненням — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 10 червня, виступає з екстреним зверненням. Він має відвідати американську військову базу Форт-Брег у Північній Кароліні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Звернення Трампа

Сьогодні Трамп приїхав до головної бази Армії США Fort Bragg, де виступає з промовою, присвяченою 250‑й річниці Збройних сил Америки. Також президент відкрив військові демонстрації, парад і презентації, які передують маршу на Вашингтон у його 79‑й день народження

Водночас голова Білого дому дав старт мобілізації військ до Лос-Анджелеса, направивши до міста 4000 військових Національної гвардії і 700 морських піхотинців, аби розігнати протести, викликані імміграційними рейдами.

Раніше Трамп заявив, що пишається рішенням щодо відправки військових до Лос-Анджелеса, "інакше місто було б знищене".

Також ми писали, що американський поліцейський стріляв в журналістку з Австралії, яка висвітлювала протести у Лос-Анджелесі.