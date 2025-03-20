Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает в Вашингтоне. Вероятно, он также будет говорить об Украине.

Посмотреть прямой эфир выступления Дональда Трампа можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир выступления Трампа

Известно, что американский лидер Трамп выступает на образовательном мероприятии в Вашингтоне.

Напомним, Трамп объяснил, что на самом деле означает красная кнопка на столе в Овальном доме. Многие считают ее связанной с ядерным оружием.

Также 19 марта во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп рассказал детали звонка российскому диктатору Владимиру Путину.