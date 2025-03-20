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Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

20 марта 2025 г. 21:45

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

Text

13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

Text

10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

Text

08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает в Вашингтоне. Вероятно, он также будет говорить об Украине.

Посмотреть прямой эфир выступления Дональда Трампа можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир выступления Трампа

Известно, что американский лидер Трамп выступает на образовательном мероприятии в Вашингтоне.

Напомним, Трамп объяснил, что на самом деле означает красная кнопка на столе в Овальном доме. Многие считают ее связанной с ядерным оружием.

Также 19 марта во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп рассказал детали звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

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22:15 Новые названия городов — что надо знать владельцам недвижимости

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:10 Зеленский встретился с Кронпринцем и Кронприцнессой Норвегии

21:54 В Одессе прогремели мощные взрывы — какая угроза

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