Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає у Вашингтоні. Ймовірно, він також говоритиме про Україну.
Подивитися прямий ефір виступу Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Прямий ефір виступу Трампа
Відомо, що американський лідер Трамп виступає на освітньому заході у Вашингтоні.
Нагадаємо, Трамп пояснив, що насправді означає червона кнопка на столі в Овальному домі. Багато хто вважає її пов’язаною з ядерною зброєю.
Також 19 березня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським Трамп розповів деталі дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.