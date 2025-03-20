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Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

20 березня 2025 р. 21:45

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Text

17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає у Вашингтоні. Ймовірно, він також говоритиме про Україну.

Подивитися прямий ефір виступу Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір виступу Трампа

Відомо, що американський лідер Трамп виступає на освітньому заході у Вашингтоні.

Нагадаємо, Трамп пояснив, що насправді означає червона кнопка на столі в Овальному домі. Багато хто вважає її пов’язаною з ядерною зброєю.

Також 19 березня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським Трамп розповів деталі дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну. 

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22:34 Україна Бельгія — онлайн-трансляція матчу Ліги Націй

22:33 Зустрічі США із представниками України та РФ — хто буде від Києва

22:33 Нас не хотіли віддавати — одеський морпіх про пекло у полоні РФ

22:15 Нові назви міст в Україні — про що треба знати власникам житла

22:10 Зеленський зустрівся з Кронпринцем та Кронприцнесою Норвегії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:54 В Одесі пролунали потужні вибухи — яка загроза

21:51 Військовозобов'язаний не пішов на ВЛК — що вирішив суд на Одещині

21:50 В українців стане на одну проблему менше — що пообіцяв Київстар

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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