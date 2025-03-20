Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає у Вашингтоні. Ймовірно, він також говоритиме про Україну.

Подивитися прямий ефір виступу Дональда Трампа можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір виступу Трампа

Відомо, що американський лідер Трамп виступає на освітньому заході у Вашингтоні.

Нагадаємо, Трамп пояснив, що насправді означає червона кнопка на столі в Овальному домі. Багато хто вважає її пов’язаною з ядерною зброєю.

Також 19 березня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським Трамп розповів деталі дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.