Трамп выступает в Вашингтоне с заявлениями по Украине — эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает с заявлениями в Вашингтоне. Кроме того, он будет говорить и об Украине.
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Новые заявления Трампа
Известно, что в Вашингтоне с Трампом встретятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Йенс Столтенберг.
Напомним, лидер США прокомментировал российскую атаку на Киев 24 апреля. Он призвал российского диктатора Владимира Путина остановиться.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским сложнее, чем он думал ранее.