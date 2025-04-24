Трамп выступает в Вашингтоне с заявлениями по Украине — эфир

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает с заявлениями в Вашингтоне. Кроме того, он будет говорить и об Украине.

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Новые заявления Трампа

Известно, что в Вашингтоне с Трампом встретятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Йенс Столтенберг.

Напомним, лидер США прокомментировал российскую атаку на Киев 24 апреля. Он призвал российского диктатора Владимира Путина остановиться.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским сложнее, чем он думал ранее.