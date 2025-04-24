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Трамп виступає у Вашингтоні із заявами щодо України — ефір

Трамп виступає у Вашингтоні із заявами щодо України — ефір

24 квітня 2025 р. 18:46

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Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає із заявами у Вашингтоні. Крім того, він говоритиме й про Україну.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нові заяви Трампа

Відомо, що у Вашингтоні з Трампом зустрінуться премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та міністр фінансів Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, лідер США прокоментував російську атаку на Київ 24 квітня. Він закликав російського диктатора Володимира Путіна зупинитися.

Раніше Трамп заявив, що перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським складніші, ніж він думав раніше.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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