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Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

7 марта 2025 г. 22:44

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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

В пятницу, 7 марта, президент США Дональд Трамп выступает на саммите Белого дома. Мероприятие посвящено цифровым активам.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Выступление Трампа на саммите Белого дома

Ожидается, что во время мероприятия Трамп официально представит свою стратегию по формированию стратегического резерва биткоинов и других цифровых валют.

Эксперты прогнозируют, что новые решения Трампа могут в дальнейшем повлиять на рынок криптовалют в мире.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов.

Также мы писали, что стоимость биткоина резко выросла после громкого заявления президента США Дональда Трампа.

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23:55 Мужчина поставил условие для мобилизации — как его наказал суд

23:54 Трамп объяснил, почему он против передачи ПВО Украине

23:26 В МИД заявили что ждут от встречи в Саудовской Аравии

23:16 Атака дронов на Одессу — повреждены АЗС и промышленное здание

23:08 Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:04 ВСУ показали, как Mirage-2000 сбивает ракеты РФ — фото из кабины

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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир