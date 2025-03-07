Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

В пятницу, 7 марта, президент США Дональд Трамп выступает на саммите Белого дома. Мероприятие посвящено цифровым активам.

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Выступление Трампа на саммите Белого дома

Ожидается, что во время мероприятия Трамп официально представит свою стратегию по формированию стратегического резерва биткоинов и других цифровых валют.

Эксперты прогнозируют, что новые решения Трампа могут в дальнейшем повлиять на рынок криптовалют в мире.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов.

Также мы писали, что стоимость биткоина резко выросла после громкого заявления президента США Дональда Трампа.