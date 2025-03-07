Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

У п'ятницю, 7 березня, президент США Дональд Трамп виступає на саміті Білого дому. Захід присвячений цифровим активам.

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Виступ Трампа на саміті Білого дому

Очікується, що під час заходу Трамп офіційно представить свою стратегію щодо формування стратегічного резерву біткоїнів та інших цифрових валют.

Експерти прогнозують, що нові рішення Трампа можуть у подальшому вплинути на ринок криптовалют у світі.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів.

Також ми писали, що вартість біткоїна різко зросла після гучної заяви президента США Дональда Трампа.