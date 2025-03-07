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Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

07 березня 2025 р. 22:44

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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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У п'ятницю, 7 березня, президент США Дональд Трамп виступає на саміті Білого дому. Захід присвячений цифровим активам. 

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Виступ Трампа на саміті Білого дому

Очікується, що під час заходу Трамп офіційно представить свою стратегію щодо формування стратегічного резерву біткоїнів та інших цифрових валют.

Експерти прогнозують, що нові рішення Трампа можуть у подальшому вплинути на ринок криптовалют у світі.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів.

Також ми писали, що вартість біткоїна різко зросла після гучної заяви президента США Дональда Трампа.

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22:32 Путін готовий на перемир'я з Україною, але є умови, — Bloomberg

22:30 Антициклон наступає — прогноз погоди в Україні на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:10 Коли продаж квартири стане неможливим — головні причини

22:03 Судили за відмову від служби — вирок призовнику з Одещини

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