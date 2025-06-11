Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Алексей Кучеренко, глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов, журналист из Израиля Сергей Ауслендер, израильский военный обозреватель Давид Шарп и философ Сергей Дацюк. В частности, они обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Эфир Вечір.LIVE
Гости эфира прокомментируют, что в Украине добровольцы будут помогать сбивать вражеские беспилотники.
Среди других тем:
- США планируют перевести 9000 нелегалов, в том числе из Украины, на военную базу Гуантанамо, — The Washington Post;
- Шмыгаль: Украина получит почти 1,7 млрд фунтов от Британии на дополнительную закупку оружия;
- Трамп о разговоре с Путиным: хорошо поговорили, но пока ничего из этого не вышло;
- Зеленский призывает ограничить цену на российскую нефть до 30 долларов.
Напомним, 4 июня Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В частности, стороны обсудили обострение ситуации на фронте.
Кроме того, Кабмин запускает экспериментальный проект, который позволяет добровольцам зарабатывать на помощи ПВО.